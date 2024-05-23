Кулеба про обстріли Харкова: Слова солідарності не перехоплюють ракети

Глава МЗС України Дмитро Кулеба після російських ударів по Харкову та Люботину Харківської області, що призвели до жертв та руйнувань, наголосив на необхідності отримання додаткових ЗРК Patriot, повідомляє Європейська правда.

Міністр зазначив, що жахлива атака РФ має нагадати всім у світі, що Україна все ще терміново потребує сім комплексів Patriot. Один вже пообіцяла надати Німеччина.

"Але отримання ще шести якнайшвидше залишається критично важливим не лише для виживання України, але й для миру в Європі" , – зазначив міністр.

Він додав, що кожен день зволікання і дебатів не лише коштує життів, але й наближає можливість масштабнішої війни в Європі.

"Не називаючи поіменно та не присоромлюючи нікого, я ще раз закликаю країни, які мають Patriot, прискорити рішення і надати ці комплекси Україні. Я вважаю, що сім комплексів Patriot – це не така вже й велика ціна за довгостроковий мир в Європі. Але вони потрібні зараз, а не завтра. На жаль, самі лише слова солідарності не перехоплюють російські ракети" , – зазначив міністр.

Наразі серед держав НАТО тільки Німеччина відгукнулась на прохання України надати батарею Patriot, навчання для цього вже тривають.

Президент Румунії Клаус Йоганніс заявив напередодні, що умовою надання Україні румунської системи Patriot є те, що це не має призвести до послаблення протиповітряної оборони країни.