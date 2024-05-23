Китай планує вторгнення на Тайвань на початку червня – ЗМІ

Армія Китаю розпочала військові навчання, оточивши Тайвань. ЗМІ не виключають, що Пекін вторгнеться на острів вже на початку літа поточного року﻿. Про це пише Global Press з посиланням на джерела в Міністерстві оборони Китаю, повідомляє Ділова столиця.

Зазначається, що на цей час китайські військові почали навчання навколо всього Тайваню, включаючи острови Кіньмень і Доньїнь.

Також опубліковане відео, на якому берегова охорона Тайваню попереджає ВМС Китаю змінити курс.

BREAKING: The Taiwanese Coast Guard is currently warning the Chinese navy to alter course."China 548 vessel, this is the coast guard of the Republic of China, Yilan patrol vessel. Your action will severely undermine the peace and stability in the Taiwan Straits. It will… pic.twitter.com/H1vyprTZNS — Global Press (@GlobalPressCorp) May 23, 2024

"China 548, це патрульний корабель берегової охорони Республіки Китай, Yilan. Ваші дії серйозно підірвуть мир і стабільність у Тайванській протоці. Це збільшить ймовірність інцидентів і ризик безпеки. Будь ласка, змініть свій напрямок. Якщо ви вирішите увійти, ми вживемо заходів, щоб відштовхнути вас" , — йдеться у попередженні берегової охорони.

Також зазначається, що речник МЗС Китаю зробив тривожну заяву, згідно з якою Сили незалежності Тайваню будуть розбиті, а Китай досягне повного об'єднання".

"Сили незалежності Тайваню залишаться з розбитими головами і в крові після зіткнення з великим… починанням Китаю досягти повного об'єднання" , — сказав речник Міністерства закордонних справ Ван Веньбінь, описуючи навчання навколо острова як "серйозне попередження".

Зазначимо, що Пекін оголосив про старт навчань Joint Sword 2024A лише через три дні після інавгурації президента Тайваню, назвавши його "сепаратистом" та "порушником спокою".