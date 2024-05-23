В ОП назвали терміни підписання з Грецією безпекової угоди

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час зустрічі у Києві зі спеціальним уповноваженим МЗС Греції з питань України Спиридоном Ламбрідісом домовився завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди.﻿ Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Укрінформ.

«Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом» , - йдеться у повідомленні.

На зустрічі заступник керівника ОП відзначив підтримку Української формули миру з боку Греції, а також активну участь країни в реалізації її окремих пунктів. Сторони обговорили підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, зокрема спільні зусилля для ширшого залучення країн Глобального півдня до роботи Саміту.

Жовква також зазначив, що для України важлива підтримка з боку Греції початку переговорів про вступ до ЄС, а також наближення України до членства в НАТО.

Заступник керівника Офісу Президента подякував Греції за непохитну підтримку та значну всебічну допомогу Україні, зокрема оборонну, з початку повномасштабного російського вторгнення. Він також наголосив, що її важливо й надалі посилювати відповідно до нинішніх потреб українських воїнів.