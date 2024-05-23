В ОП назвали терміни підписання з Грецією безпекової угоди
Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква під час зустрічі у Києві зі спеціальним уповноваженим МЗС Греції з питань України Спиридоном Ламбрідісом домовився завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди. Про це йдеться на сайті президента України, повідомляє Укрінформ.
«Під час зустрічі домовилися завершити переговори щодо підготовки двосторонньої безпекової угоди, щоб Україна та Греція змогли укласти її найближчим часом», - йдеться у повідомленні.
На зустрічі заступник керівника ОП відзначив підтримку Української формули миру з боку Греції, а також активну участь країни в реалізації її окремих пунктів. Сторони обговорили підготовку до інавгураційного Саміту миру у Швейцарії, зокрема спільні зусилля для ширшого залучення країн Глобального півдня до роботи Саміту.
Жовква також зазначив, що для України важлива підтримка з боку Греції початку переговорів про вступ до ЄС, а також наближення України до членства в НАТО.
Заступник керівника Офісу Президента подякував Греції за непохитну підтримку та значну всебічну допомогу Україні, зокрема оборонну, з початку повномасштабного російського вторгнення. Він також наголосив, що її важливо й надалі посилювати відповідно до нинішніх потреб українських воїнів.