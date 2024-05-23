Навідника ракет РФ на Яворівський полігон засудили до 15 років тюрми

Коригувальника ракетного удару по Яворівському полігону, внаслідок якого загинуло понад 60 людей, колишнього працівника КДБ 73-річного Олександра Косторного засудили до 15 років ув'язнення, повідомляє Українська правда.

"За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Львівської обласної прокуратури суд визнав громадянина України винним у державній зраді та засудив до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна" , – повідомили в Офісі генпрокурора.

Прокурори у суді довели, що з початку повномасштабного вторгнення уродженець міста Львова - колишній працівник КДБ СРСР – співпрацював з агентами ФСБ РФ. Він збирав дані про розташування військових об’єктів, зброї та об’єктів критичної інфраструктури в регіоні.

Засуджений через месенджер Теlegram переслав карту-схему Яворівського військового полігону. На ній було зображено розташування військових містечок Міжнародного центру миротворчості та безпеки. Додатково зазначив, де знаходяться казарми та гуртожитки.

13 березня 2022 року окупанти здійснили обстріл цих обʼєктів, загалом випустивши понад 30 ракет. Тоді загинуло понад 60 людей, більше 160 отримали поранення.

Окрім цього, львів’янин передавав ворогу іншу інформацію з метою підривної діяльності проти України.

Правоохоронці затримали навідника у червні 2022 року. На вирок він чекав під вартою.

Під час судового засідання, за даними видання, Косторний вину не визнав, у скоєному не розкаявся.

Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку апеляційного оскарження.