У Міноборони відповіли, кому потрібно йти до ТЦК після оновлення даних у "Резерв+"

За законом про мобілізацію військовозобов'язані можуть оновити дані через мобільний застосунок "Резерв+", проте є випадки, коли цього недостатньо і доведеться звернутися до ТЦК, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомило Міністерство оборони України у Telegram.

У відомстві пояснюють, що до територіальних центрів комплектування доведеться звернутися, якщо дані з реєстру "Оберіг" містять помилки або не актуальні.

"Помилки в реєстрі військовозобовʼязаних спричинені людським фактором при внесенні інформації операторами ТЦК" , — йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, Міністерство оборони України 18 травня запустило мобільний застосунок Резерв+, що надає можливість оперативного оновлення даних та доступу до інформації у реєстрі Оберіг.