Зеленський повідомив про участь президента Північної Македонії у Саміті миру

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з новообраною президенткою Північної Македонії Горданою Силяновською Давковою, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомляє X (Twitter).

За словами українського лідера, він привітав її з обранням на посаду та подякував за підтвердження участі в Саміті миру.

"Також обговорили нашу двосторонню співпрацю. Буду радий бачити пані президентку в Україні для подальшого зміцнення відносин між нашими державами", – зазначив Зеленський.

Як повідомлялось, на парламентських виборах у Північній Македонії, що відбулись 8 травня, впевнено перемогла права опозиція, насамперед представлена партією ВМРО-ДПМНЄ. Підтримувана політсилою кандидатка Гордана Силяновська Давкова також була обрана президенткою країни.

Існують побоювання, що прихід до влади більш правих партій може загальмувати переговори Північної Македонії про вступ до ЄС і ускладнити відносини із сусідніми Грецією та Болгарією.