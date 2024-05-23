ЗМІ: "Альтернативу для Німеччини" виключили з ультраправої групи Європарламенту

Найбільшу ультраправу німецьку партію "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") 23 травня виключили з групи "Ідентичність і демократія" в Європейському парламенті на тлі низки скандалів, у яких вона опинилась, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомили Politico та DPA.

Керівництво "Ідентичності та демократії" проголосувало за виключення "АдН" за два тижні до голосування на виборах до Європейського парламенту.

Причиною став скандал довкола євродепутата від цієї партії Максиміліана Кра, який у нещодавньому інтерв'ю італійській газеті La Repubblica назвав "помилковим узагальненням" той факт, що члени СС були злочинцями.

Під тиском однопартійців та інших членів "Ідентичності та демократії" Кра оголосив, що призупинить свою кампанію і вийде з керівної ради "Альтернативи для Німеччини". При цьому він залишається головним кандидатом від партії напередодні виборів до Європарламенту.

"АдН" також заборонила Кра участь у публічних заходах партії, хоча він і зберіг місце у керівному комітеті.

Французька партія "Національне об'єднання" раніше заявила, що у наступному складі Європейського парламенту не хоче бути з "АдН" в одній групі, що складається з правих популістських, націоналістичних і правоекстремістських європейських партій.

Як відомо, у червні у ЄС відбудуться вибори нового складу Європарламенту.