Голова СБУ підтвердив, що морські дрони "Sea Baby" оснастили РСЗВ "Град"

Голова Служби безпеки України Василь Малюк підтвердив, що морські дрони Sea Baby оснастили реактивними системами залпового вогню "Град", таким чином Сили оборони вразили вже 4 російських кораблі, повідомляє Українська правда.

Про це заявив Малюк під час саміту фандрейзингової платформи UNITED24, пише пресслужба СБУ.

За його словами, вперше СБУ використала дрон "Sea Baby", оснащений реактивними системами залпового вогню "Град", у грудні 2023 року.

За словами Голови СБУ, таким чином було вражено вже 4 ворожі кораблі.

Однією з пріоритетних цілей Малюк називає і Кримський міст, який вже двічі був уражений СБУ, в тому числі з допомогою морських дронів "Sea Baby".

Загалом за допомогою морських дронів було вражено вже 11 російських кораблів.

"Згодом до нас приєдналися побратими з ГУР і ВМСУ. І сьогодні у нас дуже багато трофеїв. Зокрема, СБУ вразила 11 ворожих кораблів. І по суті, ми загнали російський флот у бухту Новоросійська. Але навіть там ми їх дістали, вразивши великий десантний корабель "Олєнєгорський горняк".

Що передувало:

22 травня проінформоване джерело в СБУ повідомило УП, що морські дрони "Sea Baby" оснастили системами "Град". Модернізований безпілотник уже випробували, "мінусуючи" окупантів на Кінбурнській косі.

Довідка: Надводні безпілотні ударні човни Sea Baby – розробка Служби безпеки України. Протягом 2022-2023 років дрони СБУ вразили фрегати "Адмирал Макаров" та "Адмирал Эссен", а також мінний тральщик "Иван Голубец" і патрульний корабель "Ладный", ракетоносії "Самум" та "Буян", корабель "Павел Державин" та великий військовий буксир "Профессор Николай Муру", розвідувально-гідрографічний корабель "Владимир Козицкий".

Sea Baby здатний нести 850 кілограмів вибухівки, розганятись до 90 км/год та долати відстань 1000 кілометрів. Його корпус виготовлений з матеріалу, який не помічають радари.

Вартість морського дрона Sea Baby — 8,5 млн грн.