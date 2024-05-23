Шмигаль провів зустріч з місією МВФ: що обговорили

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль провів зустріч з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Камером та місією Фонду. Четвертий перегляд програми EFF дозволить залучити 2,2 млрд доларів, повідомляє Економічна правда.

Про це Шмигаль повідомив у Facebook.

"Цінуємо цей візит напередодні початку роботи місії щодо четвертого перегляду програми EFF, який дозволить залучити 2,2 млрд доларів" , - написав прем'єр.

За його словами, загалом від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від МВФ 8 млрд доларів. Фонд входить до трійки найбільших наших донорів та тримає рамку всієї допомоги Україні в розмірі понад 120 млрд доларів.

"Під час зустрічі скоординували наші спільні дії у ключових напрямках співпраці. Розповів про зусилля уряду щодо конфіскації заморожених російських активів, плани щодо відновлення енергетики та про розбудову децентралізованої системи, продовження реформ.

Переконався, що МВФ залишатиметься надійним партнером України й надалі", - додав Шмигаль.

Нагадаємо:

Команда Міжнародного Валютного Фонду на чолі з головою Європейського Департаменту МВФ Альфредом Каммером розпочинає 23 травня зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами.

Раніше повідомлялось, що Україна повністю виконала всі структурні маяки та інші зобов'язання за програмою розширеного фінансування EFF з МВФ, місія якого щодо четвертого перегляду програми, як очікується, розпочне роботу наприкінці травня у Варшаві.