"Укренерго" розповіло, як діятимуть графіки відключень 24 травня

У п'ятницю, 24 травня, графіки відключення світла будуть діяти впродовж всієї доби. Світло будуть вимикати і побутовим, і промисловим споживачам, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява компанії "Укренерго".

"Причина - дощова погода та щільна хмарність у більшості регіонів України, що заважає сонячним електростанціям працювати на максимальній потужності. Відповідно, в енергосистемі й в денні години буде наявний дефіцит електроенергії" , - пояснили в компанії.

Об'єкти критичної інфраструктури, які виконують функцію життєзабезпечення населення, обмежувати в електропостачання не будуть.

"Інформацію, коли саме будуть застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись у кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах" , - додали в "Укренерго".

Відключення світла в Україні

Цієї весни росіяни завдали низку масованих ударів по українській енергетиці. Зокрема, було зруйновано декілька великих ТЕЦ та ТЕС, а також зупинилася робота Дніпровської ГЕС. Через значні пошкодження генерації в Україні виник дефіцит в енергомережі, який вже не може покривати імпорт з-за кордону.

Як попереджали в "Укренерго", відключення світла в Україні можуть тривати влітку, восени, а також взимку. Глава компанії Володимир Кудрицький заявляв, що українців чекає "непроста зима".