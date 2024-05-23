Close button

Зеленський провів засідання Ставки з Сирським, Будановим та Умєровим

Зеленський провів засідання Ставки з Сирським, Будановим та Умєровим
Фото: president.gov.ua

У четвер 23 травня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене основним викликам на фронті, зокрема ситуації на Харківщині та на Донбасі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у соцмережах.

"Ставка. Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати.
Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним. Графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів".

На ставці заслухали онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки. Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина.

Також звучали доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко:

"Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час".

Новини

Популярні теми форуму

analytics