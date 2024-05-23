Зеленський провів засідання Ставки з Сирським, Будановим та Умєровим

У четвер 23 травня президент Володимир Зеленський провів засідання Ставки верховного головнокомандувача, присвячене основним викликам на фронті, зокрема ситуації на Харківщині та на Донбасі, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив Зеленський у соцмережах.

"Ставка. Очна доповідь Головкома Олександра Сирського, який усі ці дні перебував на Харківщині і керував обороною регіону. Повна картина бойових дій на Харківському напрямку та на Донбасі. Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати.

Доповідь міністра оборони Рустема Умєрова щодо забезпечення армії всім необхідним. Графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від наших партнерів".

На ставці заслухали онлайн-доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнеки. Він продовжує працювати на місцях, у прикордонних регіонах: Чернігівщина, Сумщина, Харківщина.

Також звучали доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко:

"Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час".