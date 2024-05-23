ЗСУ збили черговий російський штурмовик Су-25

Бійці 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка 23 травня збили російський штурмовик Су-25. Це вже шостий збитий бригадою літак за останні кілька тижнів, повідомляє Українська правда.

Про це говорить сторінка бригади у Facebook.

"Напередодні наші хлопці, посадили на вічну стоянку в донбаських степах ворожий Су-25. Це раз. А вже сьогодні нестримні зенітники 110 ОМБр снайперськи відпрацювали по іще одному Су. Це два".

Що передувало:

4 травня президент Володимир Зеленський повідомляв, що військові зі 110-ї окремої механізованої бригади збили російський штурмовик Су-25 на Донеччині.

11 травня вони збили ще один Су-25, а 13 травня – третій. Про четверте збиття стало відомо 18 травня. 22 травня Генштаб ЗСУ теж повідомив про збиття Су-25.