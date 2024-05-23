ДСНС: Кількість постраждалих від російського удару по Харкову зросла до 21

Рятувальники ліквідували пожежу на друкарні в Харкові, куди влучило дві російських ракети, кількість постраждалих зросла до 21, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють ДСНС.

"У Харкові ліквідовано пожежу на підприємстві, спричинену ракетним обстрілом росіян. Кількість постраждалих зросла до 21. Загинуло 7 людей".

Що передувало:

23 травня російські військові завдали близько 15 ударів ракетами С-300 або С-400 по цивільній інфраструктурі Харкова та області, зокрема влучили у друкарню в місті. Внаслідок атаки 7 людей загинули.