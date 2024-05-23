Politico: США можуть ввести санкції через грузинський закон про іноагентів

У Конгрес США планують внести законопроект про санкції проти провідних грузинських політиків через ухвалення скандального закону про іноагентів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Politico.

Документ, з яким ознайомилося Politico, підготували двоє сенаторів - демократка Жанна Шахін та республіканець Джим Ріш. Вони планують внести його до Конгресу пізніше у четвер, 23 травня.

Розроблений сенаторами Шахід та Ріш документ передбачає заборону на поїздки в США та інші санкції щодо грузинських політиків, звинувачених у "перешкоджанні євроатлантичній інтеграції Грузії" та причетності до "корупції, порушень прав людини та зусиль щодо просування закону про іноагентів або сприяння його прийняттю".

Також в документі пропонується зупинити американсько-грузинського стратегічного діалогу, в рамках якого Тбілісі та Вашингтон співпрацювали з питань безпеки та демократії.

Крім того, законопроект передбачає виділення щонайменше 50 мільйонів доларів "на підтримку проектів демократії та верховенства права в Грузії", а також ініціювання розслідувань щодо "іноземного шкідливого впливу" в Грузії.

Закон про іноагентів в Грузії

Нагадаємо, у травні грузинський парламент, більшість в якому займає партія "Грузинська мрія", заснована проросійським олігархом Бідзіною Іванішвілі, схвалив у трьох читаннях так званий закон про іноагентів.

Документ може порушити права незалежних грузинських ЗМІ та неурядових організацій, які мають фінансування з-за кордону. Крім того, в ЄС та НАТО попередили Тбілісі, що ухвалення цього закону може нашкодити інтеграції Грузії.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі наклала вето на скандальний закон, але керівна партія "Грузинська мрія" планує подолати вето через голосування парламенту та остаточно схвалити документ.