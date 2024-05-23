ОВА: В Одесі померла 4-річна дівчинка, яка постраждала від удару РФ 29 квітня
У лікарні 23 травня померла дитина, яка постраждала внаслідок ракетного удару РФ по Одесі 29 квітня. Таким чином, кількість жертв зросла до 8, повідомляє Українська правда.
Про це повiдомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.
"На жаль, кількість жертв російського обстрілу 29 квітня збільшилася до 8 людей.
Сьогодні у лікарні померла 4-річна Злата, осколок російської ракети влучив у серце дитини. Наші медики боролися до останнього…"
Що передувало:
- 29 квітня російська армія завдала ракетного удару по Одесі. Тоді повідомлялося про 5 загиблих і 32 постраждалих, а також пожежу в будинку ексдепутата Сергія Ківалова, який є власністю Міжнародного гуманітарного університету.
- 8 травня у лікарні помер чоловік, який отримав поранення в результаті російського ракетного удару по Одесі 29 квітня.