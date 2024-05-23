Смертельна ДТП з військовим на блокпосту: суддю Тандира залишили під вартою

Святошинський районний суд Києва продовжив запобіжний захід судді Олексію Тандиру у справі про смертельну аварію на блокпосту у травні 2023 року, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила Київська міська прокуратура.

"За клопотанням Київської міської прокуратури Святошинський районний суд міста Києва продовжив термін дії запобіжного заходу судді, який обвинувачується у вчиненні смертельної ДТП у стані алкогольного сп’яніння.

Ухвалою суду запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави продовжено на 2 місяці - до 21 липня 2024 року включно".

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