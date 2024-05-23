Стало відомо, скільки українських військових пройшли навчання у Бельгії

Близько 2500 українських військовослужбовців пройшли професійну підготовку на території Бельгії, повідомляє Укрінформ.

Як передає бельгійське видання The Brussels Times, про це сьогодні у Брюсселі заявила міністерка оборони Бельгії Людивін Дедондер.

«Бельгія підготувала близько 2 500 українських солдатів, щоб допомогти їм у боротьбі проти російського вторгнення. Підтримка України залишається головним завданням, що також передбачає розгортання (бельгійських) військ у Румунії та у Литві. Ця допомога також поширюється на забезпечення тренування, на підготовку солдатів, пілотів та технічного персоналу для бойових літаків F-16», - йдеться у публікації.

Водночас, як зазначає бельгійське видання, Дедондер зауважила, що затримки в отриманні Бельгією вже замовлених літаків F-35 можуть також внести зміни у графік поставки для України літаків F-16. За словами міністерки, передача Україні бельгійських F-16 може відбутися, за можливості, «до кінця поточного року». Для того, щоб пришвидшити постачання F-16 для України, військове відомство країни замовило додаткові запчастини для обслуговування цих літаків. Тож бельгійські літаки F-16 будуть передані Україні відразу після того, як Бельгія отримає перші F-35.

Як зазначила керівниця бельгійського Міноборони, фінансова підтримка Бельгії для України цього року вже становить 916 мільйонів євро, обсяг загальної бельгійської допомоги Україні з початку російського вторгнення сягнув 1,2 мільярда євро. Ці гроші, зокрема, надійшли від заморожених на території Бельгії російських фінансових активів.

«Цілеспрямована та послідовна підтримка України буде здійснюватися так довго, скільки це буде потрібно», - запевнила Дедондер.

Водночас коментуючи пропозицію президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливості направлення в Україну західних сухопутних підрозділів, керівниця оборонного відомства зауважила, що така пропозиція «не знаходиться у порядку денному».

Як повідомляв Укрінформ, у травні Україна та Бельгія розпочали переговори щодо укладення угоди про співпрацю у сфері безпеки.

З минулого року Бельгія є учасницею так званої «коаліції літаків» щодо поставок в Україну F-16. Спочатку її участь обмежувалася навчанням і технічною та логістичною підтримкою, але пізніше уряд країни вирішив передати й літаки, які мають бути виведені з експлуатації в Бельгії та замінені на F-35. Бельгія заявила, що допоможе Україні у тренуванні військових льотчиків для F-16 та в обслуговуванні цих літаків.