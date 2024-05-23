Президент Чехії отримав травму під час їзди на мотоциклі

Чеський президент Петр Павел був змушений звернутись до лікарів після того, як отримав травму під час їзди на мотоциклі, повідомляє Європейська правда.

Про це повідомила ввечері 23 травня канцелярія президента Чехії у X (Twitter).

У повідомленні не уточнюється, коли саме стався інцидент, але вказується, що травми не є серйозними, хоч і потребують "нетривалого спостереження в Центральному військовому госпіталі у Празі".

"Ми повідомимо більше інформації, коли вона стане доступною", – додали в канцелярії Павела.

62-річний чеський президент відомий пристрастю до їзди на мотоциклі, яку він не полишив навіть після перемоги на виборах минулого року.

Минулого року Павелу навіть довелось перепрошувати після того, як його випадково заскочили за кермом мотоцикла без шолома, що є порушенням правил дорожнього руху.

Президент Чехії, який раніше очолював Військовий комітет НАТО, відомий відмінною фізичною формою. У лютому цього року він стрибав з парашутом, а під час візитів у регіони Чехії часто ходить у піші походи.