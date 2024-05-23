У Буданова прокоментували форум російської опозиції у Львові

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов підтримав "Форум російської опозиції" у Львові, повідомляє Ділова столиця.

Про це повідомляє пресслужба розвідки.

Зазначається, що у роботі Форуму взяли участь представники політичної опозиції та добровольчих військових формувань, які воюють в складі Сил оборони України.

"Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури, що також сприяє перемозі України над державою-агресором. Подібні події наближають кінець режиму Путіна та сприяють консолідації усіх сил, метою яких є повалення диктатури в РФ та поразка кремля у війні проти України" , — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось, 23 травня у Львові відбувся "Форум російської опозиції", на якому були присутні лидери російської опозиції, а також радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. Мер Львова Андрій Садовий направив звернення до правоохоронних органів щодо цього Форуму.