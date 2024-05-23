Росіяни знову атакують Харків: у місті лунають вибухи

Російська Федерація ввечері четверга, 23 травня, в черговий раз атакувала Харків. У місті лунають вибухи, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє мер міста Ігор Терехов в Telegram.

"У місті пролунало кілька вибухів" , - написав Терехов.

Пізніше Терехов написав про повторні вибухи у місті. Станом на 23:15 про постраждалих не повідомлялось.

Нагадаємо, сьогодні росіяни вже завдавали ударів по Харкову. Того разу під ворожий обстріл потрапила друкарня Vivat. Внаслідок атаки є загиблі та поранені.

Окрім того під удар потрапило мвсто Люботин. За попередніми даними, росіяни використали зенітні ракети С-300.