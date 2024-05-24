Сестра глави Нацполіції торгує пальним з учасниками справ - ЗМІ

Начальник Нацполіції Іван Вигівський живе в приватному будинку під Києвом, який оформлений на давню подругу його родини. А сестра керівника Нацполу, яка працювала вчителькою молодших класів, раптово стала засновницею компанії, яка займається гуртовою торгівлею пальним, і веде торгівлю з фігурантами справ Нацполу. ﻿﻿ Про це йдеться у розслідуванні "bihus.info", повідомляє Українська правда.

Зазначається, що у всіх своїх деклараціях Вигівський багато років зазначає, що постійно користується чужим майном, офіційно – орендованим чи позиченим, щоправда поява цих активів у людей, на яких вони оформлені, викликає питання.

bihus.info

Після призначення главою Нацполіції Вигівський оселився в приватному будинку під Києвом вартістю 6,5 млн грн. Він оформлений на давню подругу родини, яка не мала співмірних з такою покупкою доходів, більше того – не змогла відповісти на питання журналістів ні де знаходиться "її" будинок, ні скільки в ньому квадратів, і т.д.

Окрім того Вигівський тривалий час користувався автівками, оформленими на тещу. Спочатку це був Hyundai Santa Fe, потім Volkswagen Touareg. Далі теща Touareg продала і всю виручену суму (900 тис. грн) – подарувала доньці. Тоді родина купила Audi SQ5, а сама теща після цього придбала нову Audi SQ8.

Такі авто коштують від 100 тис доларів, а теща Вигівського не має ні бізнесу, ні навіть зарплатні уже багато років ніде не отримує.

bihus.info

На сестру Вигівського – Оксану Альховік, оформлений приватний будинок в передмісті Миколаєва, в якому поліцейський жив, коли працював в тамтешньому управлінні.

На момент покупки Альховік жила в маленькому селі під Миколаєвом, де працювала в сільській школі – вчителькою молодших класів.

Кілька років потому сестру Вигівського оформили на роботу до брата, в Миколаївську поліцію. Тоді вона теж переїхала до міста і оселилася уже в маленькому будиночку на 32 кв.м. на околиці.

В 2019 році Альховік увійшла до складу засновників ТОВ "Югнефтепродукт", що займається гуртовою торгівлею пальним. Її партнером у цій компанії кілька років був чоловік власниці будинку, в якому нині мешкає Вигівський.

Наразі в сестри очільника Нацполу – половина бізнесу з річним виторгом близько 400 млн грн.

При цьому виявилося, що ТОВ "Югнефтепродукт" сестри очільника Нацполу кілька років торгував із фігурантами кримінальних проваджень самого Нацполу. Наприклад, у 2022 р. одним із постачальників ТОВ "Югнефтепродукт" було ТОВ "Ексон ЮК" та ТОВ "Континенталь Трейд".

bihus.info

У 2020-у сестра начальника Нацполу з партнерами викупила на під’їзді до Миколаєва два гектара землі, на якій запустили АЗС під брендом "KIV OIL". Коли журналісти навідалися на цю заправку наприкінці квітня – там торгували пальним без ліцензії, без чеків і з оплатою готівкою або на карту чоловіка, який продає каву в сусідній кав’ярні.

У відповіді на запит Вигівський зазначив, що йому невідомо, за які гроші сестра купувала будинок, в якому він жив. Не знає поліцейський і звідки в тещі машини, на яких він їздив. Щодо криміналу по контрагентах ТОВ "Югнефтепродукт", то йому про це нібито нічого невідомо, адже слідчі Нацполу – самостійні і в їхню роботу він не втручається.

Водночас, у соцмережі, коментуючи розслідування, Вигівський заявив, що відомості щодо його декларацій містяться у відкритому доступі на сайті НАЗК, де "зазначені активи мої та моєї дружини, а також доньки на момент спільного проживання".

Він також заявив, що пройшов спецперевірку, яка включала в тому числі і перевірку декларації.

Нагадаємо, Іван Вигівський очолює Національну поліцію України від січня 2023 року. До того він кілька років керував Київським управлінням (2021-2023) та Полтавським управлінням (2020-2021), ще раніше – очолював слідство у Миколаївському управлінні (2016-2020), а також понад 10 років працював у структурах МВС на Миколаївщині.