Президента Чехії госпіталізували: травмувався під час їзди на мотоциклі

Президент Чехії Петр Павел отримав травми під час їзди на мотоциклі в четвер увечері, повідомляє Українська правда.

За офіційною інформацією, травми Петра Павела несерйозні. Проте деякий час йому доведеться провести у військовому госпіталі.

За даними поліції, аварія сталася на закритій спортивній трасі.

За яких саме обставин, поки невідомо.

У поліції заявили, що не розслідують аварію, оскільки вона сталася не на дорозі.

Центральний військовий госпіталь підтвердив ввечері, що надав допомогу президенту Павелу, який отримав несерйозні травми на мотоциклі. Він залишається там для спостереження.

Павел відомий своєю пристрастю до мотоциклів, є власником BMW GS1250.

Він не відмовився від свого хобі коли був головою військового комітету НАТО і після обрання президентом.

Через це Павела складніше охороняти: це створює тактичні та логістичні вимоги до його охоронців. У поїздках президента Чехії супроводжують співробітники поліції на мотоциклах.