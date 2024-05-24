Байден хоче призначити Кенію головним союзником США поза НАТО

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден повідомив Конгресу, що планує призначити Кенію головним союзником США поза НАТО.﻿ Про це сказано у пресрелізі з нагоди візиту президента Кенії Вільяма Руто до США, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Зауважимо, що такий статус Сполучені штати надають цей статус країнам, які мають тісні та стратегічні робочі відносини з американськими військовими та цивільними особами у сфері оборони.

"Сполучені Штати глибоко поважають внесок Кенії у глобальний мир і безпеку. Це перший випадок надання країні Африки на південь від Сахари статусу основного союзника поза межами НАТО" , - сказано у повідомленні.

Байден вважає, що надання Кенії статусу основного союзника США поза НАТО зміцнить безпеку обох країн, а також світу. Окрім того підвищення рівня відносин між двома країнами може дати Вашингтону більший вплив у Східній Африці.

Раніше повідомлялося, що Кабо-Верде стала першою африканською країною, яка підтвердила, що візьме участь у саміті миру у Швейцарії.