Обвинения в коррупции это формальная причина для "чистки" в Минобороны РФ - ISW
Кремль цілеспрямовано усуває вищих посадових осіб Міноборони РФ і вже поширив ці зусилля на старших офіцерів, які командують російськими бойовими операціями в Україні. Посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.
"Кремль, ймовірно, використовує звинувачення в корупції, як виправдання для приховування справжніх причин звільнення конкретних людей, що втратили довіру в Міноборони Росії", - йдеться у звіті аналітиків.
Слідчий комітет Росії оголосив 23 травня про арешт заступника начальника Генерального штабу і начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна та керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони Росії Володимира Вертелецького.
Шамаріна звинувачують в отриманні хабара в розмірі щонайменше 36 мільйонів рублів (близько $392 тис), а двоє фігурантів справи з російської телекомунікаційної галузі погодилися свідчити проти нього.
Вертелецького звинувачують у корупції та отриманні великого хабара із загальною сумою збитків у 70 мільйонів рублів ($763 тис.).
П'ятеро високопоставлених чиновників Міноборони Росії та колишніх військових командирів були заарештовані за звинуваченнями в корупції після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня.
Російське інсайдерське джерело раніше стверджувало, що ще шість чиновників Міноборони планують подати у відставку після того, як усунули від керівництва Міноборони колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу.
Російські ультранаціоналістичні військові блогери також стверджують, що Міністерство оборони Росії звільнило командувача 20-ї загальновійськової армії (Московський військовий округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова.
ISW не може підтвердити звільнення Ахмедова, але заяви про його відставку привертають увагу, оскільки це буде перше звільнення офіцера, який активно командує російськими військами в Україні, в рамках нещодавньої хвилі звільнень. Наразі 20-та ОМСБр зосереджена на наступальних операціях на Лиманському напрямку і не змогла досягти значних тактичних успіхів у цьому районі під час наступу на Харківсько-Луганській осі взимку-весною 2024 року.
Ключові висновки ISW за 23 травня:
- Кремль докладає цілеспрямованих зусиль для усунення високопосадовців російського оборонного відомства і, ймовірно, поширив ці зусилля на старших офіцерів, які командують російськими бойовими операціями в Україні.
- Російські прикордонники зняли буї в естонських водах річки Нарва, яка демаркує естонсько-російський міжнародний кордон, ймовірно, для того, щоб створити умови для подальшого порушення морських кордонів і випробувати рішучість НАТО.
- За повідомленнями, окремі американські чиновники наполягають на перегляді поточної політики Білого дому, яка забороняє Україні використовувати надану США зброю для нанесення ударів по території Росії.
- Речник МЗС Польщі Павел Вронський заявив 23 травня, що Польща розглядає можливість використання своєї протиповітряної оборони для захисту повітряного простору України від російських ударів.
- Головне управління військової розвідки (ГУР) України 23 травня здійснило серію ударів безпілотників по російських оборонно-промислових об'єктах у Республіці Татарстан.
- Іранські лідери скористалися нагодою похорону президента Ебрагіма Раїсі, щоб підкреслити тісні зв'язки з Вірменією, незважаючи на те, що напруженість у відносинах між Єреваном і Москвою продовжує зростати.
- Українські війська просунулися вперед біля Лук'янця та Кремінної, а російські - біля Берестового, Часів Яру, Авдіївки, Донецька та Великої Новосілки.
- Міністерство оборони (МО) Росії запропонувало застосовувати регулярні військові покарання до добровольців, що, ймовірно, є частиною подальших зусиль МО з формалізації добровольчих формувань.