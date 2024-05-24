Обвинения в коррупции это формальная причина для "чистки" в Минобороны РФ - ISW

Кремль цілеспрямовано усуває вищих посадових осіб Міноборони РФ і вже поширив ці зусилля на старших офіцерів, які командують російськими бойовими операціями в Україні. ﻿﻿Посилаючись на дані Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

"Кремль, ймовірно, використовує звинувачення в корупції, як виправдання для приховування справжніх причин звільнення конкретних людей, що втратили довіру в Міноборони Росії" , - йдеться у звіті аналітиків.

Слідчий комітет Росії оголосив 23 травня про арешт заступника начальника Генерального штабу і начальника Головного управління зв'язку генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна та керівника Департаменту державних закупівель Міністерства оборони Росії Володимира Вертелецького.

Шамаріна звинувачують в отриманні хабара в розмірі щонайменше 36 мільйонів рублів (близько $392 тис), а двоє фігурантів справи з російської телекомунікаційної галузі погодилися свідчити проти нього.

Вертелецького звинувачують у корупції та отриманні великого хабара із загальною сумою збитків у 70 мільйонів рублів ($763 тис.).

П'ятеро високопоставлених чиновників Міноборони Росії та колишніх військових командирів були заарештовані за звинуваченнями в корупції після арешту заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова 24 квітня.

Російське інсайдерське джерело раніше стверджувало, що ще шість чиновників Міноборони планують подати у відставку після того, як усунули від керівництва Міноборони колишнього міністра оборони Росії Сергія Шойгу.

Російські ультранаціоналістичні військові блогери також стверджують, що Міністерство оборони Росії звільнило командувача 20-ї загальновійськової армії (Московський військовий округ) генерал-лейтенанта Сухраба Ахмедова.

ISW не може підтвердити звільнення Ахмедова, але заяви про його відставку привертають увагу, оскільки це буде перше звільнення офіцера, який активно командує російськими військами в Україні, в рамках нещодавньої хвилі звільнень. Наразі 20-та ОМСБр зосереджена на наступальних операціях на Лиманському напрямку і не змогла досягти значних тактичних успіхів у цьому районі під час наступу на Харківсько-Луганській осі взимку-весною 2024 року.

Ключові висновки ISW за 23 травня: