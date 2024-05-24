Курс валют НБУ на 24 травня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 24 травня 2024 року
Курс долара порівняно з 23 травня зріс до рівня 39.9205 за 1 долар.
Євро подорожчав на 20 коп. до 43.3137 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 50.8587 за 1 фунт стерлінгів.
Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 43.7293 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого досяг рівня 10.1527 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|39.920 500
|EUR
|Євро
|43.313 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|50.858 700
|CHF
|Швейцарський франк
|43.729 300
|PLN
|Польський злотий
|10.152 700
Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.