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Курс валют НБУ на 24 травня

Курс валют НБУ на 24 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 24 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 травня зріс до рівня 39.9205 за 1 долар.

Євро подорожчав на 20 коп. до 43.3137 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 50.8587 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 43.7293 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.1527 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 39.920 500 +0.0955
EUR Євро 43.313 700 +0.2031
GBP Фунт стерлінгів 50.858 700 +0.2551
CHF Швейцарський франк 43.729 300 +0.2095
PLN Польський злотий 10.152 700 +0.0556

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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