Курс валют НБУ на 24 травня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у п'ятницю, 24 травня 2024 року

Курс долара порівняно з 23 травня зріс до рівня 39.9205 за 1 долар.

Євро подорожчав на 20 коп. до 43.3137 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів досягнув рівня 50.8587 за 1 фунт стерлінгів.

Швейцарський франк подорожчав на 21 коп. до 43.7293 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого досяг рівня 10.1527 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 39.920 500 EUR Євро 43.313 700 GBP Фунт стерлінгів 50.858 700 CHF Швейцарський франк 43.729 300 PLN Польський злотий 10.152 700

Національний банк України встановлює курс з 15.00 до 16.00, курс починає діяти з наступного дня. Також о 12:00 НБУ публікує довідкове значення курсу, яке служить орієнтиром чого очікувати о 15:00. У вихідні та святкові дні діють курси останнього робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.