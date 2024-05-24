Путін хоче долучити Білорусь до російських ядерних навчань

Очільник Росії Володимир Путін заявив, що під час свого візиту до Білорусі має намір обговорити з білоруським диктатором Олександром Лукашенком питання безпеки, а також участі білоруської сторони в навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю, повідомляє Українська правда.

"Поговоримо про другу фазу навчань. Це пов'язано з прямою участю наших білоруських друзів, колег у військовій сфері в цих заходах" , – сказав російський диктатор.

У четвер увечері літак російського правителя приземлився в аеропорту білоруської столиці.

За даними пресслужби білоруського лідера, 24 травня переговори відбудуться в Палаці незалежності в Мінську спочатку у вузькому, а потім у розширеному складах.

Зазначимо, минулого місяця в Білорусі схвалили нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає застосування ядерної зброї.

На білоруській території, як відомо, перебуває тактична ядерна зброя Росії за домовленістю між Мінськом і Москвою.