Путін хоче долучити Білорусь до російських ядерних навчань
Очільник Росії Володимир Путін заявив, що під час свого візиту до Білорусі має намір обговорити з білоруським диктатором Олександром Лукашенком питання безпеки, а також участі білоруської сторони в навчаннях з нестратегічною ядерною зброєю, повідомляє Українська правда.
"Поговоримо про другу фазу навчань. Це пов'язано з прямою участю наших білоруських друзів, колег у військовій сфері в цих заходах", – сказав російський диктатор.
У четвер увечері літак російського правителя приземлився в аеропорту білоруської столиці.
За даними пресслужби білоруського лідера, 24 травня переговори відбудуться в Палаці незалежності в Мінську спочатку у вузькому, а потім у розширеному складах.
Зазначимо, минулого місяця в Білорусі схвалили нову воєнну доктрину, яка вперше передбачає застосування ядерної зброї.
На білоруській території, як відомо, перебуває тактична ядерна зброя Росії за домовленістю між Мінськом і Москвою.