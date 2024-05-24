Удар по Алушті: партизани заявляють про ураження вузла зв'язку

Внаслідок нічної атаки на об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму було уражено вузол зв'язку окупантів.

Про це повідомляє﻿ партизанський рух "Атеш".

"Агенти руху "Атеш" повідомляють, що щойно (повідомлення опублікували опівночі 24 травня, - ред.) в Алушті був уражений вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735). Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму" , – йдеться в повідомленні.

Партизани зазначають, що це колишня українська військова частина, яку тепер використовують росіяни.