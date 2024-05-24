Удар по Алушті: партизани заявляють про ураження вузла зв'язку
Внаслідок нічної атаки на об'єкти росіян у тимчасово окупованому Криму було уражено вузол зв'язку окупантів.
Про це повідомляє партизанський рух "Атеш".
"Агенти руху "Атеш" повідомляють, що щойно (повідомлення опублікували опівночі 24 травня, - ред.) в Алушті був уражений вузол зв'язку російських окупантів (в/ч 28735). Ця частина є важливим пунктом зв'язку та управління окупантів у Криму", – йдеться в повідомленні.
Партизани зазначають, що це колишня українська військова частина, яку тепер використовують росіяни.
"Схоже на те, що було завдано значних пошкоджень обладнанню та безліч знищених окупантів. Ймовірно також вдалося знищити пункт управління цього центру", – зазначили в "Атеш".