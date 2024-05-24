Росія планує нову хвилю мобілізації - FT

Російська Федерація буде змушена оголосити чергову хвилю мобілізації до кінця 2024 роки попри те, що нині її численність більша за українську. Про це пише Financial Times, повідомляє Корреспондент.

Росія восени 2022 року вже оголошувала про мобілізацію 300 тис. військових. Однак тоді це викликало серйозні хвилювання в російському суспільстві.

Тому з того часу російське командування намагалось заманювати чоловіків на війну вмовляннями підписати контракт. Таким чином Росія щомісяця могла вербувати близько 30-40 тисяч солдатів. Всього, минулого року росіяни могли завербувати понад 385 000 солдатів, припускає ЗМІ.

Росіяни зазнають значних втрат на фронті, але російська армія зараз на 15% більша, ніж на момент початку повномасштабного вторгнення в Україну 2022 року.

Росія для збереження переваги на полі бою може незабаром вийти за рамки усталеної стратегії набору кадрів. Це пов'язана з нестачею людей для нового великого наступу.

"До кінця цього року або початку наступного року нова хвиля часткової мобілізації стане неминучою" , - наводить думку джерела видання.

Російська влада все ще готова пожертвувати деякими оперативними успіхами на фронті, щоб росіяни менше стикалися з війною, додає джерело.