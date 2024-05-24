РФ втратила в Україні ще понад 1200 військових і 13 танків – Генштаб

За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1240 військових, 42 артсистеми, 27 бронемашин, 10 танків, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали: