РФ втратила в Україні ще понад 1200 військових і 13 танків – Генштаб
За минулу добу Росія втратила в Україні приблизно 1240 військових, 42 артсистеми, 27 бронемашин, 10 танків, 3 реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 24.05.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 498 940 (+1 240) осіб,
- танків − 7 635 (+13) од,
- бойових броньованих машин − 14 775 (+27) од,
- артилерійських систем − 12 902 (+42) од,
- РСЗВ − 1 080 (+3) од,
- засобів ППО − 813 (+0) од,
- літаків − 356 (+1) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 10 401 (+10) од,
- крилатих ракет − 2 209 (+0) од,
- кораблів/катери − 27 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 17 569 (+56) од,
- спеціальної техніки − 2 101 (+7) од.