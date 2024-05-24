Макрон розкритикував Путіна за відмову від перемир'я під час Олімпіади
Відмова російського диктатора Володимира Путіна від пропозиції олімпійського перемир’я свідчить, що він прагне продовжувати війну і не хоче миру. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю CNBC, повідомляє Новое время.
«Це важливий момент для розуміння, адже досі президент Путін щотижня заявляв, що він відкритий для миру», — сказав Макрон.
Французький президент зазначив, що тепер Путін відхилив конкретну пропозицію про перемир’я.
«Тому для всіх у світі зрозуміло, що він вирішив почати свою війну, і він не готовий до миру», — зробив висновок Макрон.