Макрон розкритикував Путіна за відмову від перемир'я під час Олімпіади

Відмова російського диктатора Володимира Путіна від пропозиції олімпійського перемир’я свідчить, що він прагне продовжувати війну і не хоче миру. Таку думку висловив президент Франції Еммануель Макрон в інтерв'ю CNBC, повідомляє Новое время.

«Це важливий момент для розуміння, адже досі президент Путін щотижня заявляв, що він відкритий для миру» , — сказав Макрон.

Французький президент зазначив, що тепер Путін відхилив конкретну пропозицію про перемир’я.