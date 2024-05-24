ЗМІ оцінили ядерний арсенал Росії

Росія почала навчання з підготовки та застосування ядерної зброї; росіяни відпрацьовують "спорядження спеціальними бойовими частинами авіаційних засобів ураження". Нині РФ має тільки 75 ядерних боєзарядів під балістичні ракети 9М723 та 20 боєголовок до крилатих ракет 9М728/729 до ОТРК Іскандер. З посиланням на дані спеціалізованого видання Defense Express, повідомляє Корреспондент.

Довідник Bulletin of the Atomic Scientists (саме ця організація веде відлік Годинника Судного Дня) є найбільш повним джерелом у цьому питанні, тож саме на ним послуговувалося видання для відповідного аналізу.

За даними Bulletin of the Atomic Scientists, під 52 одиниці Ту-95МС росіяни мають загалом 430 ядерних боєзарядів, а під 15 наявних Ту-160 – 156 боєголовок. При чому в обох випадках мовиться про "спецБЧ" під крилаті ракети типів Х-55 та Х-102 (ядерний варіант Х-101).

Заявлений показник арсеналу нестратегічного ядерного озброєння ВМФ РФ виглядає значно більшим, ніж для стратегічної авіації – загалом 784 ядерні боєзаряди. Проте у цю кількість включені "спецБЧ" під різні типи торпед, протикорабельних ракет та навіть глибинних бомб.

Журналісти звертають увагу на те, що списані, але водночас не утилізовані ядерні боєзаряди РФ, обліковуються окремо. Їхня кількість становить 1200 одиниць.

Як ми вже писали, Росія почала перший етап навчань із застосування нестратегічної ядерної зброї. В межах цього етапу особовий склад ракетних з'єднань Південного військового округу РФ відпрацьовує навчально-бойові завдання отримання спеціальних боєприпасів для ракетного комплексу Іскандер. Проводиться спорядження ними ракет і таємне висунення в призначений позиційний район для підготовки до проведення пусків.