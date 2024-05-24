США запроваджують візові обмеження проти грузинських високопосадовців – Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен оголосив про запровадження візових обмежень щодо Грузії, які стосуватимуться осіб, відповідальних за підрив демократії у країні, повідомляє Європейська правда.

Блінкен наголосив, що як нещодавно прийнятий закон "Про прозорість іноземного впливу", так і репресивна тактика, що використовується для придушення законного інакомислення, підривають демократію Грузії та основні свободи, на які має право грузинський народ, і йдуть врозріз з давньою метою Грузії, відображеною в її конституції, – євроатлантичною інтеграцією та стратегічним партнерством зі Сполученими Штатами.

"У відповідь на ці дії Державний департамент запроваджує нову політику візових обмежень для Грузії, яка стосуватиметься осіб, відповідальних за підрив демократії в Грузії або причетних до цього, а також членів їхніх сімей", – йдеться у заяві.

Нова політика стосується осіб, відповідальних за придушення громадянського суспільства і свободи мирних зібрань у Грузії шляхом кампанії насильства або залякування.

Зазначається, що будь-хто, хто підриває демократичні процеси або інститути в Грузії, може бути визнаний таким, що не має права на отримання американських віз відповідно до цієї політики, і йому буде заборонено в'їзд до США.

"Сьогодні я також розпочинаю всебічний огляд двостороннього співробітництва між Сполученими Штатами та Грузією. Ми сподіваємося, що лідери Грузії переглянуть законопроєкт і зроблять кроки для просування вперед у реалізації демократичних та євроатлантичних прагнень своєї країни", – заявив Блінкен.

Нагадаємо, американські сенатори Джин Шахін та Джим Ріш запропонували законопроєкт, який запровадить санкції проти грузинських політиків, оголошених відповідальними за підрив руху Тбілісі до Європейського Союзу.