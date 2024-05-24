Суд дозволив ще півсотні засудженим проходити військову службу

22 травня Хмельницький міськрайонний суд задовольнив усі 50 клопотань про умовно-дострокове звільнення засуджених, які висловили бажання мобілізуватися до збройних сил для участі у війні.﻿﻿ З посиланням на пресслужбу суду, повідомляє Українська правда.

Зазначається, що всі клопотання надійшли від ДУ "Райківецька виправна колонія (№78)".

Розгляд відбувався у відкритих судових засіданнях в режимі відеоконференцій, під час яких судді мали змогу поспілкуватися із засудженими.

"Суд встановив обставини написання цих заяв і те, що вони є добровільними. Як розповідали окремі із чоловіків, вони виявляли бажання служити й обороняти країну ще під час розгляду їхніх справ у судах, однак на той час законодавством така можливість ще не була передбачена. Разом із тим, зі слів засуджених, у виправній колонії залишається велика кількість осіб, які звільнятися умовно-достроково в такий спосіб не бажають" , − йдеться в повідомленні суду.

Повідомляється, що переважна кількість добровольців – це чоловіки молодого віку, засуджені здебільшого за крадіжки. Під час судових засідань вони розповідали, що спеціальних навичок для проходження військової служби не мають, але висловлювали впевненість, що зможуть оволодіти ними досить швидко.

"Багато засуджених під час відеоконференцій вказали на те, що через війну загинули їхні рідні та близькі, у тому числі ті, хто брав участь в обороні України, що служить для них додатковою мотивацією" , − зазначає пресслужба суду.

Як повідомлялося раніше, не пізніше ніж через 24 години після набрання ухвалами законної сили представники Нацгвардії мають доставити умовно-достроково звільнених до Хмельницького райТЦК для укладання контракту та проходження військової служби у визначеній для них військовій частині.

Також суд встановлює над чоловіками адміністративний нагляд терміном на 1 рік, але не довше ніж до їх звільнення з військової служби. Такий нагляд будуть здійснювати командири військової частини, при яких ті проходитимуть військову службу за контрактом.

Серед обмежень для умовно-достроково звільнених – заборона перебувати поза межами місця дислокації військової частини та виїжджати в особистих справах без дозволу командира.

Раніше, 21 травня, Хмельницький міськрайонний суд звільнив від відбування покарання перших двох ув’язнених, які висловили бажання мобілізуватися.