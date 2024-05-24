Китай та Бразилія закликають провести "мирну конференцію" щодо України

Бразилія та Китай закликають до "міжнародної мирної конференції", яка була б визнана як Росією, так і Україною. Про це стало відомо після зустрічі міністра закордонних справ КНР Вана І та головного радника президента Бразилії Селсо Аморіма. Про це пише Bloomberg, повідомляє Дзеркало тижня.

Обидві країни оприлюднили заяву, в якій викладено «спільне розуміння» щодо шляху врегулювання російсько-української війни. Це перший раз, коли Китай підписує спільну декларацію з цього приводу.

«Китай і Бразилія підтримують міжнародну мирну конференцію, проведену в належний час, яку б визнала як Росія, так і Україна, з рівноправною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням усіх мирних планів» , - йдеться у спільній заяві, мова якої нагадує «мирний план» Китаю.

Країни підписали спільну декларацію на фоні активної підготовки Саміту миру у Швейцарії, який відбудеться у червні. Як повідомляли Bloomberg, захід буде зосереджений на тому, щоб залучити до нього країни «Глобального Півдня», зокрема Китай, який має значний вплив на РФ.

У квітні 2023 року президент Бразилії Лула да Сільва закликав США «не заохочувати війну». Він вважає, що «мир відповідає інтересам усіх», а війна нібито цікава лише президенту України Володимиру Зеленському та очільнику Кремля Владіміру Путіну. Також він закликав Київ передати Крим Росії. На його думку, це гарантуватиме настання миру.



