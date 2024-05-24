В енергосистемі дефіцит протягом всієї доби – "Укренерго"

В Україні 24 травня графіки відключень діють упродовж всієї доби через дефіцит в енергосистемі, застосовують аварійну допомогу з Європи.

Про це повідомляє﻿ "Укренерго".

Щільна хмарність в окремих регіонів заважає сонячним електростанціям працювати на максимумі своєї потужності в денні години. Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи.

Споживання для побутових та промислових споживачів обмежують і в денні години.

Вчора, 23 травня, для подолання дефіциту було активовано аварійне постачання електроенергії в Україну з 09:00 до 24:00 з енергосистем Румунії, Польщі, Словаччини. Сьогодні вночі, з 02:00 до 07:00, також застосовувалась аварійна допомога з Польщі та Румунії.

Протягом доби запланований імпорт з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови. Загальним обсягом 15 315 МВт*год, з максимальною потужністю в окремі години до 1 350 МВт.

Через погодні умови на ранок знеструмлено 19 населених пунктів в Сумській області. З інших причин без енергоживлення - 407 населених пунктів. Через бойові дії є нові знеструмлення у Донецькій, Сумській, Харківській областях. З технічних причин – в Запорізькій області.