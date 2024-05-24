Війська РФ вбили в Україні вже 547 дітей – ОГП

Російські війська від початку повномасштабного вторгнення вбили в Україні вже 547 дітей, ще 1348 отримали поранення.﻿ Такі дані оприлюднила пресслужба Офісу генпрокурора.

«Більш ніж 1895 ді ﻿ тей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ. Станом на ранок 24 травня 2024 року, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 547 дітей загинули та понад 1348 отримали поранення різного ступеня тяжкості» , - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОГП, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 532, Харківській - 374, Херсонській - 152, Дніпропетровській - 13.