Орбан: Угорщина хоче переоцінити своє членство в НАТО

Угорщина працює, щоб перевизначити своє членство в НАТО. Будапешт хоче мати можливість відмовитися, якщо Альянс розпочне бойові дії за межами своїх країн-членів. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Угорський прем'єр заявив, що його країна хоче переоцінити членство в НАТО, і нібито чиновники все працюють над цим.

"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО" , - сказав він. ﻿

Варто зазначити, що Угорщина блокує майбутній вступ України в ЄС та НАТО. Будапешт часто виступає проти введення санкцій проти Росії, а також затягує процес виділення Україні фінансової чи іншої допомоги.

Угорщина не надала Україні військової допомоги. Західні ЗМІ повідомляли, що країна також заборонила транзит зброї через свою територію.