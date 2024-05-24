Close button

Орбан: Угорщина хоче переоцінити своє членство в НАТО

Орбан: Угорщина хоче переоцінити своє членство в НАТО
Фото: facebook.com/orbanviktor

Угорщина працює, щоб перевизначити своє членство в НАТО. Будапешт хоче мати можливість відмовитися, якщо Альянс розпочне бойові дії за межами своїх країн-членів. Про це заявив прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

Угорський прем'єр заявив, що його країна хоче переоцінити членство в НАТО, і нібито чиновники все працюють над цим.

"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", - сказав він.﻿

Варто зазначити, що Угорщина блокує майбутній вступ України в ЄС та НАТО. Будапешт часто виступає проти введення санкцій проти Росії, а також затягує процес виділення Україні фінансової чи іншої допомоги.

Угорщина не надала Україні військової допомоги. Західні ЗМІ повідомляли, що країна також заборонила транзит зброї через свою територію.

Новини

Популярні теми форуму

analytics