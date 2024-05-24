Уряд Швеції закуповує нові БМП для української армії

Швеція поповнює власні запаси свого парку БМП на заміну тим машинам, які передали Україні, а також готується поставити Україні більше CV90 у новітній версії. Про це йдеться на сайті компанії BAE Systems, яка виготовляє БМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці нові CV9035 MkIIIC розширять можливості як шведської, так і української армії та забезпечать екіпажі покращеною бойовою обізнаністю, підвищеною мобільністю, захистом і здатністю до ураження" , - заявив виконавчий директор компанії BAE Systems Hägglunds Томмі Густафссон-Раск.

У компанії наголосили, що таким чином новий контракт поповнить власні запаси БМП Швеції, які вона раніше подарувала Україні. Торік Стокгольм передав Києву 50 таких машин.