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Уряд Швеції закуповує нові БМП для української армії

Уряд Швеції закуповує нові БМП для української армії
Фото: Jorchr

Швеція поповнює власні запаси свого парку БМП на заміну тим машинам, які передали Україні, а також готується поставити Україні більше CV90 у новітній версії. Про це йдеться на сайті компанії BAE Systems, яка виготовляє БМП, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Ці нові CV9035 MkIIIC розширять можливості як шведської, так і української армії та забезпечать екіпажі покращеною бойовою обізнаністю, підвищеною мобільністю, захистом і здатністю до ураження", - заявив  виконавчий директор компанії BAE Systems Hägglunds Томмі Густафссон-Раск.

У компанії наголосили, що таким чином новий контракт поповнить власні запаси БМП Швеції, які вона раніше подарувала Україні. Торік Стокгольм передав Києву 50 таких машин. 

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