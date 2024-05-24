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У Києві відкрили пішохідний міст, побудований за меценатські кошти

У Києві відкрили пішохідний міст, побудований за меценатські кошти
Фото: t.me/vitaliy_klitschko

У Києві відкрили пішохідний міст на Оболонський острів, який збудували за кошти меценатів, зокрема Метрополії Великого Парижа. 

Про це повідомив﻿ мер столиці Віталій Кличко.

Міст зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка".

Конструкції для мосту були виготовлені ще на "Азовсталі" у Маріуполі. Їх привезли до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.

Наразі підсвітку основної конструкції не будуть вмикати, тільки економне LED освітлення поручень мосту.

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Фото: t.me/vitaliy_klitschko

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