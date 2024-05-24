У Києві відкрили пішохідний міст, побудований за меценатські кошти
У Києві відкрили пішохідний міст на Оболонський острів, який збудували за кошти меценатів, зокрема Метрополії Великого Парижа.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Міст зʼєднує острів з набережною Оболоні та парком "Наталка".
Конструкції для мосту були виготовлені ще на "Азовсталі" у Маріуполі. Їх привезли до Києва за кілька тижнів до початку повномасштабної війни.
Наразі підсвітку основної конструкції не будуть вмикати, тільки економне LED освітлення поручень мосту.