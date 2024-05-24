Нетаньягу виступить перед Конгресом США

Спікер Палати представників США Майк Джонсон у четвер, 23 травня, заявив, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху "невдовзі" планує виступити на спільному засіданні Конгресу. Про це пише The Times Of Israel, повідомляє Новое время.

Джонсон не уточнив, коли саме відбудеться виступ, але сказав, що лідер більшості в Сенаті Чак Шумер підписав його.

«Це буде своєчасним і дуже сильним проявом підтримки ізраїльського уряду в час найбільшої потреби» , — сказав Джонсон у своїй промові в посольстві Ізраїлю у Вашингтоні на щорічному заході з нагоди Дня незалежності.

Крім того, офіційний представник повідомив виданню, що Нетаньягу прагне відстояти інтереси Ізраїлю, і його не турбують можливі наслідки в США.

У 2015 році близько 60 демократів бойкотували останню спільну сесійну промову Нетаньягу, яка була організована лідерами республіканців у Конгресі за спиною тодішнього президента Барака Обами, аби змусити ізраїльського прем'єра лобіювати проти ядерної угоди, яку Вашингтон підписав з Іраном наприкінці того ж року.

Зазначається, що майбутню промову Нетаньягу може бойкотувати набагато більша кількість демократів, оскільки війна Ізраїлю проти ХАМАС в секторі Газі «стає все більш непопулярною» серед них.