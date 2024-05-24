Погодженно примусову евакуацію понад сотню дітей з Харківщини

Погоджено рішення про примусову евакуацію 123 дітей з окремих населених пунктів Харківської області. Про це йдеться у повідомленні Міністерства реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Йдеться про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, разом з їхніми законними представниками.

Зазначається, що обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів.

Спочатку евакуйованих планують розмістити в Харкові, а потім їх прийматиме Волинська область.

Евакуація проводитиметься протягом 60 днів.