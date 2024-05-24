СБУ затримала зрадника, який шпигував за військовими на Донеччині

На Донеччині затримали інформатора російських спецслужб, який відслідковував геолокації Сил оборони поблизу найгарячіших точок східного фронту. Посилаючись на дані СБУ, повідомляє Корреспондент.

Зазначається, що фігурант намагався виявити опорні пункти та вогневі позиції підрозділів ЗСУ, які ведуть безперервні бої на Покровському та Краматорському напрямках. Ворог сподівався використати ці дані для вогневого ураження позицій ЗСУ з використанням ракетного озброєння.

СБУ завчасно отримала інформацію про плани окупантів, викрила і поетапно документувала розвідувальну активність фігуранта. Завдяки цьому було проведено додаткові заходи для убезпечення пунктів базування українських військ, а потім затримано ворожого поплічника у його власному помешканні. Ним виявився місцевий житель, який дистанційно співпрацював з російською розвідкою через свою знайому в РФ. Для комунікації між собою вони використовували анонімний чат в одній із соцмереж.

Під час обшуків у затриманого вилучено комп’ютерну техніку та мобільний телефон з доказами його злочинної діяльності.

Затриманому повідомили про підозру - несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ.

Фігурант перебуває під вартою. Йому загрожує до 12 років тюрми.