З окупації повернули ще три сім'ї з дітьми – Херсонська ОВА
З тимчасово окупованої частини Херсонської повернули три сім'ї, у яких виховуються шестеро дітей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Йдеться про 5 дівчаток та хлопчика, віком від 1 до 9 років.
"Зі слів батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу. З метою психологічного тиску і залякування російські військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим надто залякували дітей. Таке ставлення й острах за майбутнє стало поштовхом для прийняття рішення щодо виїзду", – йдеться в повідомленні.
Нині усі родини знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу.
В ОВА зазначили, що з початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося вивезти 94 дитини.