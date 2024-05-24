Очільник Нацполіції прокоментував розслідування про сімейний бізнес

Голова Національної поліції Іван Вигівський заявив, що всі відомості про свої активи, дружини, а також доньки вказав у деклараціях, які містяться у відкритому доступі на сайті НАЗК. Про це він написав у Facebook, коментуючи розслідування Bihus.info, зокрема, про те, що його родинний бізнес торгував з фірмами, діяльність яких розслідувала Нацполіція, повідомляє Укрінформ.

"З приводу сюжету, що був опублікований на одному з Youtube-каналів, можу лише зауважити, що відомості щодо моїх декларацій, поданих з 2015 року, містяться у відкритому доступі на офіційному сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, де зазначені активи мої та моєї дружини, а також доньки на момент спільного проживання", - зазначив він.

За його словами, вся ця інформація є доступною для всіх та не є таємницею.

"Крім того, відповідно до вимог законодавства, я пройшов спеціальну перевірку, яка включала, в тому числі, і перевірку декларації. Тож не маю сумніву, що я та моя сім’я, а також спосіб мого життя, знаходяться під постійним контролем антикорупційних органів, що є добре. Адже це дозволяє нам залишатися відкритими у відносинах з суспільством", - заявив глава НПУ.

Вигівський висловив вдячність за постійну увагу медіа до роботи Нацполіції та його особисто.

"Постійний аналіз декларацій журналістами – це гарна форма громадського контролю у демократичній країні", - вважає він.

Як повідомлялося, у розслідуванні Bihus.іnfo йдеться, що родинний бізнес очільника Нацполіції торгував із фірмами, діяльність яких розслідувала НПУ. Зокрема, за інформацією розслідувачів, на сестру Вигівського оформлена частка в компанії ТОВ "Югнефтепродукт", що займається гуртовою торгівлею пальним.

Зазначається, що упродовж 2022-2023 років ця фірма нібито торгувала щонайменше з двома фігурантами кримінальних проваджень, слідство у яких вела поліція під керівництвом Вигівського.