Росіяни все частіше порушують роботу Starlink в Україні - NYT

Росія розгорнула передові технології для запобігання роботі супутникового інтернету Starlink в Україні. Про це пише The New York Times, повідомляє Дзеркало тижня.

Незадовго до того, як російські війська перетнули північний кордон України цього місяця, військовослужбовці 92-ї штурмової бригади ЗСУ втратили життєво важливий ресурс. Супутниковий інтернет Starlink, який солдати використовують для зв'язку, збору розвідданих і атак безпілотників, став працювати з перебоями. Причина — посилення втручання Росії.

Українські чиновники кажуть, що коли російські війська цього місяця розпочали наступ в Харківській області, вони розгорнули потужнішу електронну зброю і складніші засоби, щоб порушити роботу системи Starlink. Ці досягнення становлять серйозну загрозу для України, якій часто вдавалося перехитрити російську армію за допомогою передового зв'язку та інших технологій.

Нові несправності стали першим випадком, коли росіяни спричинили широкомасштабні перебої в роботі Starlink. Якщо їм це вдасться і надалі, це може означати тактичну зміну у війні, що підкреслить вразливість України та її залежність від послуг, що надаються компанією Ілона Маска. Сполучені Штати та уряди інших країн співпрацюють зі SpaceX, але ці збої піднімають ширші питання щодо надійності Starlink у боротьбі з більш технічно досконалим супротивником.

В інтерв'ю цього тижня міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров сказав, що в нещодавніх атаках Росії на Starlink, мабуть, використовували нові та досконаліші технології. Раніше цей сервіс відмінно протистояв перешкодам на полях битв. Росіяни зараз "тестують різні механізми, щоб порушити якість зв'язку Starlink, тому що це так важливо для нас", сказав Федоров, не розкриваючи подробиць того, що він назвав "потужними" системами електронної зброї.

"Пояснення перебоїв у роботі Starlink в Україні протягом останнього року різняться. Деякі експерти стверджують, що Росія стала краще втручатися в сигнал між супутниками й наземними терміналами Starlink, використовуючи потужні й точні засоби глушіння. Інші припускають, що роботу сервісу порушила спеціалізована електронна зброя, встановлена на безпілотниках, яка може перешкоджати сигналам GPS — глобальної системи позиціонування, що використовується для визначення місцезнаходження супутників" , — пише газета.

Різке збільшення кількості користувачів Starlink також може погіршити якість обслуговування. У деяких випадках технічні обмеження, покликані перешкодити російським військам використовувати Starlink, призвели до погіршення обслуговування українських солдатів на лінії фронту.