Вартість нафти стабілізувалася в очікуванні зустрічі ОПЕК+

Ціни на нафту майже не змінюються у п'ятницю, трейдери чекають на зустріч ОПЕК+, повідомляє Enkorr.

Вартість липневих ф'ючерсів на сорт Brent на лондонській біржі ICE Futures за даними на 8:12 за київським часом становить $81,35 за барель, що на $0,01 (0,01%) нижче, ніж на закриття попередніх торгів. У четвер ці контракти здешевшали на $0,54 (0,7%), до $81,36 за барель.

Ф'ючерси на нафту WTI на липень на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) знизилися в ціні на цей час на $0,04 (0,05%), до $76,83 за барель. За підсумками попередньої сесії вартість цих контрактів зменшилася на $0,7 (0,9%), до $76,87 за барель.

Обидві марки завершили в мінусі четверту сесію поспіль.