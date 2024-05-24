У ЗСУ відзначили сповільнення наступу РФ у Харківській області

У зв'язку з російським наступом ситуація на півночі Харківської області зараз "досить складна". Про це сказав в інтерв'ю ABC News командир 57-ї мотопіхотної бригади Олександр Вакулін, повідомляє Дзеркало тижня.

"Бої продовжуються. Нам вдалося уповільнити просування противника" , - заявив він.

Українські військові стабілізували фронт, і російські війська вже не просуваються так швидко, як це було в перші дні їхнього наступу. Але росіяни досі досягають значних успіхів. Бакулін підкреслив, що росіяни "все ще мають резерви, і вони введуть їх у бій".

Нещодавно було затверджено американську військову допомогу Україні на суму близько 60 мільярдів доларів, але зброя та боєприпаси все ще не надійшли, і їх брак в останні кілька місяців справляє реальний вплив на перебіг бойових дій.

Олександр Бакулін зазначив, що "без цієї допомоги, без цієї зброї, снарядів, загалом, без цього ми не змогли б продовжувати воювати проти Росії просто тому, що нас набагато менше, ніж росіян".

Війна ще далека від завершення, а нестача важкого озброєння все ще є критично важливою. Бакулін сказав, що він визнає, що американська підтримка є необхідною для ведення війни, попри певні розбіжності в Конгресі щодо обсягу фінансування, який США пообіцяли надати Україні.

