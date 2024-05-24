Військові прокоментували інформацію CNN про ситуацію з укріпленнями на Харківщині

Наявність оборонних укріплень на Харківщині дозволила стабілізувати ситуацію на цій ділянці кордону та фронту. Про це заявили у пресслужбі бригади НГУ "Хартія", повідомляє Цензор.НЕТ.

Там пояснили, що в акценті у матеріалі CNN, на основі розповіді військовослужбовця, який говорив про "непідготовленість лінії оборони" напередодні російського наступу на Харківщину, йдеться про наступне:

"Його підрозділ отримав наказ з покращення наших позицій (просування вперед) і обладнання додаткових вузлів спротиву ближче до державного кордону, де жодні оборонні споруди за планом не передбачались. Рішення було прийнято, зважаючи на умови, які дозволили зайняти відповідні рубежі після нанесення втрат противнику і, відповідно, їх подальше укріплення. Тобто цей підрозділ мав тактичний успіх, мав умови просунутися вперед, і тепер його задачею стало закріплення, що передбачає підготовку фортифікацій".

У "Хартії" наголосили, що тактика росіян значно змінилася. Це стосується, зокрема, і боїв, які зараз точаться на Харківщині.

"Характер дій противника наразі значно відрізняється від тих боїв, які були у 2022-му році. Відповідно нині виконання завдань на цій ділянці вимагає додаткових рішень щодня.

Ми чудово розуміємо, що кожен окремий боєць на своїй позиції може мати власне бачення ситуації та по-своєму характеризувати перебіг подій. Разом із тим, основи військової науки базуються на тому, що для загальної характеристики ситуації на фронті потрібно мати достатньо інформації та неупередженість у її поданні.