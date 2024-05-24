У Міноборони озвучили кількість українців, які оновили дані через "Резерв+"

Саме через мобільний додаток "Резерв+", розроблений Міністерством оборони, громадяни України бажають актуалізувати свої військово-облікові дані. Про це в етері заявив речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Є три можливості оновити свої дані - це ТЦК, ЦНАП та "Резерв+". Нагадаю, що в травні цього року мобілізація не починалася, вона продовжується, адже продовжується агресія РФ. Тобто потрібно підкріплення на лінії бойового зіткнення. Потрібні люди, які будуть стримувати ворога. Наразі застосунок "Резерв+" став найбільш популярним" , - пояснив Лазуткін.

За його словами, близько мільйона людей оновили свої дані саме через "Резерв+".

"Близько 11 тис. українців зробили це за межами нашої країни в Польщі, Німеччини, Чехії та Канаді. Також близько 120 тис. військовозобов'язаних жінок уточнили свої дані через застосунок "Резерв+". 145 тис. людей, які заброньовані або мають відстрочку, також виконали норму закону. Вочевидь, саме через застосунок "Резерв+" українці мають бажання оновлювати свої дані" , - зазначив Лазуткін.

Речник Міноборони додав, що в перші дні роботи "Резерв+" мав деякі збої через перевантаження серверів, але зараз все працює.