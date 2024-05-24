Україна офіційно починає переговори з Польщею про безпекову угоду

Україна та Польща 24 травня розпочинають офіційні перемовини щодо тексту угоди про гарантії безпеки між державами. Про це заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук під час брифінгу з маршалком Сенату Польщі Малгожатою Кідава-Блонською, повідомляє Укрінформ.

"Сьогодні дуже важливий день в історії відносин наших держав. Сьогодні ми розпочинаємо офіційні перемовини щодо тексту угоди про гарантії безпеки між Україною і Польщею", - поінформував він.

За його словами, сторони прагнуть, щоб ця угода була максимально амбітною.

Спікер українського парламенту також повідомив, що під час зустрічі зі своєю польською колегою обговорили усі питання, які стосуються співпраці між двома державами: оборони, захисту України, питання, пов'язані з формуванням міжнародно-компенсаційного механізму, а також питання співпраці між парламентами.

Крім цього, Стефанчук висловив слова вдячності за активну участь Польщі в підтримці Української держави та Формули миру Президента Зеленського, а також за участь на найвищому рівні Польщі в Саміті миру, який відбудеться в Швейцарії 15-16 червня цього року.

Нагадаємо, Україна уклала вже дев’ять двосторонніх безпекових угод: з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією та Латвією. Цей документ підписують на виконання Спільної декларації G7 про підтримку України.